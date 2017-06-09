На Тернопільщині викрили чергового “великого” корупціонера

09/06/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо майстра лісу, який не подав електронну декларацію за 2016 рік.

Як повідомили у прес-службі прокуратури області, факт правопорушення виявлено Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури спільно з Управлінням захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Встановлено, що майстер лісу Бучацького лісництва ДП «Бучацьке лісове господарство», будучи посадовою особою юридичної особи публічного права та суб’єктом декларування, умисно не подав щорічну е-декларацію.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 366-1 КК України (Умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає відповідальність у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.