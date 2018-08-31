На Тернопільщині викопали картоплину-гіганта. ФОТО

31/08/2018 Розмір тексту:

Настав час збирати урожай. Тож жителі області гайнули на городи, щоб до дощів встигнути викопати картоплю.

Люди кажуть, що цьогоріч непоганий урожай. А в деяких куточках області вродила, на диво, дуже велика картопля.

Так, недавно жителька Лановеччини Тетяна Олійник поділилася у Фейсбуці фотографією величезної картоплини, яку викопали цьогоріч на своєму городі.

Джерело: Терноград