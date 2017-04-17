На Тернопільщині в’язні масово порізали собі вени

Більше десятка чоловіків опинилися на лікарняних ліжках і розповіли, чому так сталося і чому їм «швидку» викликали понад 3,5 години. По це пише сайт Тернополяни.

Один із ув’язнених, котрий перебуває у Чортківській колонії уже кілька років, розповів, що близько місяця тому у відповідь на перевірку представника уповноваженого з прав людини у Тернопільській області Володимира Шевченка – ІТТ визнали непридатними, тому утримувати обвинувачених почали підвалах самих судів. Окрім того, ці обов’язки передали від представників пенітенціарної служби – нацгвардійцям.

– Раніше поліція везла нас в КПЗ і звідти по установах, умови були нормальні, можна було попити чаю, покурити, – розповідає один з ув’язнених. – Після перевірок, які здійснював Шевченко – це КПЗ визнали непридатним і сказали, що ми будемо знаходитися в судах. В судах в підвалі сидимо у камерах два метри на метр, де немає ні вентиляції, взагалі нічого, дві лавки і лампочка. Вчора нас там сиділо 5-ро чи 6-ро. Я вже до суду звертався, до колегії, що ми багато годин не їли вже, щоб зробити перерву, але мене проігнорували.

Два тижні тому ув’язнені подали більше 140 заяв, по дві від кожного на ім’я начальника і на суд, що кожен хоче ознайомитися з матеріалами особової справи, але в межах слідчого ізолятора. Внаслідок цього піднявся шум, приїхало багато людей, військові прокурори, розпитували, що сталося, запевнили ув’язнених, що допоможуть, розказували на кого писати заяви. Володимир Шевченко ж не з’являвся, хоча до нього телефонували, казали про проблеми, але він приїхав тільки через кілька днів.

– З нас знущаються, застосовуючи фізичну силу, забирають особисті речі, вчора взагалі людину забрали з туалету, побили, забрали особисті речі, і привели уже босого. Пізніше йому далі навпіл розірвані сандалі. І таке триває близько місяця, – говорить чоловік.

13 квітня у міськрайонному і в апеляційному судах люди не витримали, не могли терпіти цей тиск і просто порізали собі руки. Міліція зафіксувала 4 випадки в одному і ще 8 в іншому суді. Цікаво, що на минулому тижні були подібні випадки, проте публічного розголосу вони не набули. Очевидно, їх намагалися приховати.

Після того, що сталося, у Чорткові зібрали селекторну нараду, де були представники пенітенціарної системи, військові прокурори, управління міліції, Національної гвардії і судової адміністрації, представники омбудсмена. Проте ні до чого вони не домовилися.

– Ми будемо відстоювати свої права, це наша громадська позиція. Після цього факту щось має змінитися, вони все зафіксували. Кожен із постраждалих вчора написав листи до Президента і в Генеральну прокуратуру, у Військову прокуратуру. Ми чекаємо реакції, – наголосив ув’язнений.