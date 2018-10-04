На Тернопільщині втопився чоловік, котрий рибалив з саморобного плоту

04/10/2018 Розмір тексту:

В середу, 3 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця села Глібів. Заявник розповів, що виявив в Річці Гнила, яка протікає неподалік населеного пункту тіло потопельника, ймовірно його односельчанина.

Здогадки чоловіка підтвердили й поліцейські. Вони встановили, що загиблий 1972 року народження того дня випивав з приятелями. Після застілля краянин пішов на водойму риболовити, однак через велику кількість випитого не втримав рівновагу та впав у воду з саморобного плоту.

Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.