На Тернопільщині втопився чоловік, котрий ловив раків

11/09/2018 0
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10 вересня вранці у Козові, в місцевому ставку виявили тіло місцевого мешканця, громадянина 1945 року народження.

Чоловік напередодні увечері ловив раків і в якийсь момент зник, повідомляють у ДСНС.

Для проведення судово-медичної експертизи тіло загиблого направлено в морг.

На місце події залучався черговий караул пожежно-рятувальної частини.

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