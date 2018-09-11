На Тернопільщині втопився чоловік, котрий ловив раків
11/09/2018 0
Розмір тексту:
10 вересня вранці у Козові, в місцевому ставку виявили тіло місцевого мешканця, громадянина 1945 року народження.
Чоловік напередодні увечері ловив раків і в якийсь момент зник, повідомляють у ДСНС.
Для проведення судово-медичної експертизи тіло загиблого направлено в морг.
На місце події залучався черговий караул пожежно-рятувальної частини.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...