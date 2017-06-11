На Тернопільщині вшановують патріарха Йосифа Сліпого

11/06/2017 0
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Урочистою академією у Тернополі вшановують 125-річчя від дня народження патріарха Йосифа Сліпого.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У програмі урочин – духовне слово Архієпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка, виступи релігієзнавців, солістів, хору та камерного оркестру заслуженої капели України «Трембіта», – розповів кореспонденту агентства начальник обласного управління культури Григорій Шергей.

Також, за його словами, у рамках вшанування патріарха УГКЦ, у селі Заздрість, де він народився, організовано цикл екскурсій для учнівської і студентської молоді Тернопільщини.

Окрім цього, у бібліотеках та краєзнавчих музеях області діють книжково-ілюстративні та фото документальні виставки про життя та духовно-громадську діяльність Йосипа Сліпого.

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