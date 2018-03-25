На Тернопільщині врятували лебедів, які “вмерзли” у кригу. ФОТО
25/03/2018 0
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У Збаражі два лебеді вмерзли в лід.
З крижаної пастки птахів звільнили рятувальники, повідомляє Доба. Бійці ДСНС з допомогою гумового човна дісталися до лебедів та, розрубавши лід, звільнили їх з крижаної пастки.
Опинившись на волі, ті одразу полетіли геть від місця вимушеного ув’язнення.
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