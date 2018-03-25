На Тернопільщині врятували лебедів, які “вмерзли” у кригу. ФОТО

25/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Збаражі два лебеді вмерзли в лід.

З крижаної пастки птахів звільнили рятувальники, повідомляє Доба. Бійці ДСНС з допомогою гумового човна дісталися до лебедів та, розрубавши лід, звільнили їх з крижаної пастки.

Опинившись на волі, ті одразу полетіли геть від місця вимушеного ув’язнення.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
23 / 0,342 / 11.4m