На Тернопільщині впав у криницю і загинув місцевий житель
26/09/2018 0
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В одному з сіл Лановецького району в наслідок нещасного випадку загинув 48-річний чоловік. Інформацію про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
За словами рідних, загиблий мав проблеми зі здоров’ям. Вранці він залишився в хаті через погане самопочуття, а батьки пішли поратися на господарстві, коли ж повернулися, сина не було.
Батько виявив тіло у колодязі на власному подвір’ї. Поліцейські підозрюють, що чоловік нахилився, аби напитися води з відра, втратив рівновагу та впав у колодязь.
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