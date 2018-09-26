На Тернопільщині впав у криницю і загинув місцевий житель

26/09/2018 Розмір тексту:

В одному з сіл Лановецького району в наслідок нещасного випадку загинув 48-річний чоловік. Інформацію про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

За словами рідних, загиблий мав проблеми зі здоров’ям. Вранці він залишився в хаті через погане самопочуття, а батьки пішли поратися на господарстві, коли ж повернулися, сина не було. За словами рідних, загиблий мав проблеми зі здоров’ям. Вранці він залишився в хаті через погане самопочуття, а батьки пішли поратися на господарстві, коли ж повернулися, сина не було.

Батько виявив тіло у колодязі на власному подвір’ї. Поліцейські підозрюють, що чоловік нахилився, аби напитися води з відра, втратив рівновагу та впав у колодязь.