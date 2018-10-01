На Тернопільщині вогонь забрав ще одне життя

01/10/2018 0
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28 вересня вранці у селі Шманьківчики Чортківського району на вул. Парковій, 28, виникла пожежа в кімнаті житлового будинку.

Вогнем знищено диван та пошкоджено підлогу на площі 4 м. кв.

На місці пожежі виявлено труп власника будинку, громадянина, 1968 року народження.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління. Сума матеріальних збитків встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом, повідомляють в Управлінні ДСНС.

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