На Тернопільщині вогонь забрав ще одне життя
01/10/2018 0
Розмір тексту:
28 вересня вранці у селі Шманьківчики Чортківського району на вул. Парковій, 28, виникла пожежа в кімнаті житлового будинку.
Вогнем знищено диван та пошкоджено підлогу на площі 4 м. кв.
На місці пожежі виявлено труп власника будинку, громадянина, 1968 року народження.
Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління. Сума матеріальних збитків встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом, повідомляють в Управлінні ДСНС.
Читайте також:
У пожежі на Тернопільщині загинула жінка. Її чоловік сильно обгорів
Додати свій коментар
Головні новини
- В Почаївській лаврі з іноземців здирають по два долари, а російську окупацію називають “громадянською війною”
- У Тернополі представили громадську оцінку роботи митниці
- Злетів в кювет і перекинувся: на Тернопільщині після аварії водій впав у кому
- На Тернопільщині вогонь забрав ще одне життя
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...