На Тернопільщині водія оштрафували на майже 2000 євро!

06/06/2017 Розмір тексту:

Служба автомобільних доріг спільно з Укртрансінспекцією та Нацполіцією запинили вантажівку з вагою понад 62 тонни при допустимій нормі в 40 тонн.

Перевантажений автомобіль прямував з Хмельницького до Львова через Тернопільську область. Вантажівку зупинили на ваговому контролі (обхід міста Підволочиськ).

Жодних дозвільних документів на перевезення вантажу водій не надав. Такі випадки, нажаль, непоодинокі.

На порушника чекає штраф у євро, розмір якого залежить від того, скільки кілометрів українськими дорогами проїхав горе-водій, повідомляє сайт vseproauto.com.