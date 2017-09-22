На Тернопільщині водіїв попереджають про небезпеку… пеньки. ФОТО

22/09/2017 Розмір тексту:

Два пеньки акуратно стоять по обидва боки від привідкритого люка в самісінькому центрі Борщева.

Можливо, що тільки завдяки цим пенькам в люк не потрапляють автомобілісти та неуважні пішоходи.

«Не публікувала б це фото, можливо, але враховуючи той факт, що за останні 2 місяці питання цього люка я піднімала і на засіданні комісії, і на сесіях неодноразово, і навіть запрошувала міського голову на прогулянку, щоб він сам оцінив ситуацію на вулиці Підвальна, зараз це фото тут. Бо це, мабуть, останній метод, на який ще намагаються реагувати», – пише Khrystyna Yavorska у facebook.

Джерело: Терен