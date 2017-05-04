На Тернопільщині водій зливав пальне з автомобіля, яким керував

04/05/2017 Розмір тексту:

Про факт крадіжки пального з автомобіля КамАЗ, що належить ТОВ «Захід Агротранс», співробітників Ланівецького відділення поліції повідомив директор підприємства. Поліцейські встановили, до злочину причетний водій транспортного засобу.

Вантажівку 36-річний водій – житель Хмельниччини залишив у на одній з вулиць райцентру. Таким чином, либонь, хотів відвернути від себе увагу, мовляв, машина стояла без нагляду, тому хто-небудь міг витягнути з бака пальне. Та поліцейські довели – саме чоловік причетний до крадіжки. Викрадене у нього вилучено. Перевіряється на причетність до вчинення інших протиправних діянь.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.