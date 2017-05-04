На Тернопільщині водій зливав пальне з автомобіля, яким керував
04/05/2017 1
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Про факт крадіжки пального з автомобіля КамАЗ, що належить ТОВ «Захід Агротранс», співробітників Ланівецького відділення поліції повідомив директор підприємства. Поліцейські встановили, до злочину причетний водій транспортного засобу.
Вантажівку 36-річний водій – житель Хмельниччини залишив у на одній з вулиць райцентру. Таким чином, либонь, хотів відвернути від себе увагу, мовляв, машина стояла без нагляду, тому хто-небудь міг витягнути з бака пальне. Та поліцейські довели – саме чоловік причетний до крадіжки. Викрадене у нього вилучено. Перевіряється на причетність до вчинення інших протиправних діянь.
Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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Коментарі (1)
000104/05/2017
ппц новина))))))))))
Кожнй водій йде на роботу з метою зливання пального, як додаткового доходу!