На Тернопільщині водій зливав пальне з автомобіля, яким керував

04/05/2017 2
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Про факт крадіжки пального з автомобіля КамАЗ, що належить ТОВ «Захід Агротранс», співробітників Ланівецького відділення поліції повідомив директор підприємства. Поліцейські встановили, до злочину причетний водій  транспортного засобу.

Вантажівку 36-річний водій – житель Хмельниччини залишив у на одній з вулиць райцентру. Таким чином, либонь, хотів відвернути від себе увагу, мовляв, машина стояла  без нагляду, тому хто-небудь міг витягнути з бака пальне. Та поліцейські довели – саме чоловік причетний до крадіжки. Викрадене у нього вилучено. Перевіряється на причетність до вчинення інших протиправних діянь.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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Коментарі (2)

Михасьо

04/05/2017

Ясно що діректор-негідник,настукав на свого підлеглого,який напевно злив з-економлене..А сам обкрадає своїх працівників постійно,тому працівникам порада доносити так само про темні справи начальника в відповідні органи!

0001

04/05/2017

ппц новина))))))))))
Кожнй водій йде на роботу з метою зливання пального, як додаткового доходу!

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