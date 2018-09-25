На Тернопільщині водій збив жінку з малюком на руках

25/09/2018 Розмір тексту:

Повідомлення про автопригоду в селищі Заводське надійшло до працівників поліції 23 вересня від очевидця події. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що житель Чорткова, рухаючись на автомобілі «ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ», на проїжджій частині дороги збив жінку з малолітнім сином на руках. Потерпіла переходила дорогу поза межами пішохідного переходу, пише Галас.

В результаті ДТП мати та малюк 2017 року народження з саднами та забоями направлені для надання допомоги до районної лікарні, не госпіталізовувались.У водія взяли забори крові на вміст алкоголю. За обома фактами відкриті кримінальні провадження згідно частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.