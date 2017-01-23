На Тернопільщині водій збив насмерть пішохода. ФОТО

23/01/2017 Розмір тексту:

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на лінію “102″ повідомив мешканець Тернополя. Чоловік заявив, що під колеса автомобіля на Збаражчині потрапив перехожий.

На місце виклику одразу виїхала слідчо-оперативна група. За словами правоохоронців, аварія трапилася на автодорозі “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече” 22 січня близько 18:30 неподалік села Чернихівці Збаразького району.

Водій автомобіля “ВАЗ 21053″ збив чоловіка – жителя села Чернихівці, 1985 року народження. Потерпілий переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Врятувати життя чоловікові не вдалося. Його травми виявилися несумісні із життям. Він помер на місці автопригоди ще до приїзду швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, водій автомобіля був тверезий, але остаточні результати і висновки нададуть медики. Судово-медична експертиза встановить і стан загиблого на момент ДТП.

Сам кермувальник стверджує, що дорога не освітлювалася, а чоловік вибіг на трасу раптово. Він його помітив за мить до зіткненні і не встиг загальмувати.

За даним фактом порушене кримінальне провадження за статтею 286 частина 2 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Триває слідство.