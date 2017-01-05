На Тернопільщині водій збив насмерть пенсіонерку

05/01/2017 Розмір тексту:

Про аварію, в якій загинула людина, повідомлення надійшло 5 січня в Монастириське відділення поліції від фельдшера медзакладу.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, близько 18:15 водій автомобіля “OPEL Vivaro”, рухаючись автодорогою Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, в селі Бобрівники на Монастирищині, збив жінку, 1938 року народження.

Пенсіонерка переходила дорогу зліва направо, відносно руху транспорту. На даній ділянці дороги не було ні пішохідних переходів, ні вуличного освітлення. Жінка від отриманих травм загинула на місці пригоди. Водій, згідно з результатами медогляду, був тверезим.

Слідчі опитують пасажирів іномарки та свідків даної автопригоди. Триває слідство.