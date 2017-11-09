На Тернопільщині водій збив на смерть пішохода. ФОТО
09/11/2017 0
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На автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванець близько 19:30 трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.
Під колесами автомобіля Hyundai Sonata, яким керував житель Гусятинського району, загинув пішохід. Потерпілий – житель Скалата, 1992 року народження, повідомляє Досьє 102.
На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, пішохід вийшов з узбіччя дороги на проїжджу частину дороги. Траса не освітлювалася, не було поблизу і жодних пішохідних переходів. Що стало причиною зіткнення, встановить слідство.
Водій іномарки на момент ДТП був тверезий. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.
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