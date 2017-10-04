На Тернопільщині водій збив жінку з дитиною

04/10/2017 1
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У райцентрі Кременець водій на дорозі збив двох пішоходів. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до правоохоронців 2 жовтня близько 9 години.

Виїхавши на місце події слідчо-оперативна група встановила, що водій марки ДЕО, рухаючись вулицею Вербова, збив 37-річну місцеву мешканку  та її неповнолітню 12-річну доньку. Обоє раптово вийшли на дорогу поза межами пішохідного переходу.  Обох потерпілих доправили до районної лікарню Медики діагностували у школярки перелом тазу та множинні садни, а у її матері закрита черепно-мозкова травма та перелом ніг.

У водія взято забір крові на вміст алкоголю, автомобіль поміщено на арешт майданчик, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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Коментарі (1)

Ірина

04/10/2017

Неправильна інформація. Їх збили коли вони переходили дорогу через пішохідну доріжку.

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