На Тернопільщині водій збив 9-річного хлопчика і втік з місця пригоди

06/11/2017 Розмір тексту:

Із закритим переломом гомілкової кістки лівої ноги бригада швидкої екстреної медичної допомоги доставила до Шумсько лікарні неповнолітнього мешканця райцентру. Дев’ятирічний хлопець став жертвою автопригоди.

За словами слідчих, тілесні ушкодження юнак отримав 4 листопада близько17:30 в результаті наїзду на нього автомобіля невідомої марки. Після ДТП водій з місця пригоди втік. Правоохоронці вилучи фрагменти автомобільного дзеркала й розшукують винуватця аварії.

Не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги та врізався в бордюр Коропецького ПТУ житель села Зубрець Бучацького району. Аваріятрапилася 5 листопада на Монастирищині. О 10:15 на лінію “102” надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що в селищі Коропець дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

При виїзді слідчо-оперативної гурпи стало відомо, що травми отримав пасажир автомобіля Opel Vectra. Потерпілий звернувся за меддопомогою. У нього тілесні ушкодження у вигляді закритої травми та перелому пальця на руці. Чоловіка не госпіталізовували. За попередньою інформацією, кермувальник іномарки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Так це чи ні – встановить медекспертиза.

Обидві аварії внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, повідомляють у поліції.