На Тернопільщині водій збив 9-річного хлопчика і втік з місця пригоди
Із закритим переломом гомілкової кістки лівої ноги бригада швидкої екстреної медичної допомоги доставила до Шумсько лікарні неповнолітнього мешканця райцентру. Дев’ятирічний хлопець став жертвою автопригоди.
За словами слідчих, тілесні ушкодження юнак отримав 4 листопада близько17:30 в результаті наїзду на нього автомобіля невідомої марки. Після ДТП водій з місця пригоди втік. Правоохоронці вилучи фрагменти автомобільного дзеркала й розшукують винуватця аварії.
Не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги та врізався в бордюр Коропецького ПТУ житель села Зубрець Бучацького району. Аваріятрапилася 5 листопада на Монастирищині. О 10:15 на лінію “102” надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що в селищі Коропець дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
При виїзді слідчо-оперативної гурпи стало відомо, що травми отримав пасажир автомобіля Opel Vectra. Потерпілий звернувся за меддопомогою. У нього тілесні ушкодження у вигляді закритої травми та перелому пальця на руці. Чоловіка не госпіталізовували. За попередньою інформацією, кермувальник іномарки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Так це чи ні – встановить медекспертиза.
Обидві аварії внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, повідомляють у поліції.
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