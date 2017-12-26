На Тернопільщині водій збив 16-річну дівчину

26/12/2017 Розмір тексту:

Із закритим переломом правої стегнової кістки зі зміщенням та забійною раною гомілки в ортопедичне відділення обласної дитячої лікарні привезли шістнадцятирічну дівчинку, жительку села Івачів Горішній.

Травми неповнолітня отримала у автопригоді. Її 25 грудня на автодорозі Тернопіль-Броди збив водій автомобіля «ВАЗ 2106».

За попередніми даними, аварія трапилася в темну пору доби на неосвітленій ділянці дороги. Дівчинка йшла узбіччям в зустрічному до авто напрямку.

Після ДТП водій самостійно завіз дитину у лікарню, повідомляють у поліції.