На Тернопільщині водій втратив свідомість і в’їхав у припаркований автомобіль. ФОТО

14/04/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 квітня на Гусятинщині . Повідомлення про аварію надійшло від диспетчера служби надзвичайних ситуацій.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Сухостав, близько 11:00 зіткнулося дві автівки.

За словами водія автомобіля Peugeot, він на кілька секунд втратив свідомість і не впорався з керуванням. В результаті цього врізався в Geely, припарковане на узбіччі.

Внаслідок удару до лікарні потрапила пасажир Geely. Вона на момент ДТП виходила з даного авто. Жінку з відкритим переломом стегнової кістки правої ноги госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці встановлюють причини зіткнення. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, повідомляють у відділ комунікації ГУНП Тернопільської області.