На Тернопільщині водій перекинув автомобіль і залив горе рекордною кількістю алкоголю. ФОТО

24/11/2017 Розмір тексту:

22 листопада о 22.30 годині водій Peugeot не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля. Аварія трапилася поблизу с. Озерна.

Після скоєння ДТП 37-річний чоловік вжив алкоголь. Інспектори зафіксували правопорушення. Результат проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці – 1,37 проміле. Тобто вміст алкоголю в крові водія у 7 разів перевищував допустиму норму, повідомляють у патрульній поліції.