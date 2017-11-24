На Тернопільщині водій перекинув автомобіль і залив горе рекордною кількістю алкоголю. ФОТО
24/11/2017 0
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22 листопада о 22.30 годині водій Peugeot не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля. Аварія трапилася поблизу с. Озерна.
Після скоєння ДТП 37-річний чоловік вжив алкоголь. Інспектори зафіксували правопорушення. Результат проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці – 1,37 проміле. Тобто вміст алкоголю в крові водія у 7 разів перевищував допустиму норму, повідомляють у патрульній поліції.
Патрульні склали на водія два протоколи за вчинення ДТП та вживання алкоголю після вчинення аварії.
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