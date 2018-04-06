На Тернопільщині водій переїхав ногу поліцейському

06/04/2018 0
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5 квітня  у відеохостингу «YouTube»  один з дописувачів поширив відеоролик про переслідування поліцейськими водія іномарки, ймовірного правопорушника.

За попоредньою інформацією, мешканець Бучацького району приїхав у райцентр Підгайці, де на одній з вулиць припаркувався з порушенням правил дорожнього руху. На нього поскаржилися місцеві мешканці. На їхні зауваження він не реагував і через конфлікт сам викликав поліцейських. На місце події виїхала група швидкого реагування.

Під час розмови з правоохоронцями чоловік поводився зухвало. Він відмовився надавати будь-які документи та проїхати у відділення поліції, натомість завів авто та, переїхавши ногу поліцейському,  почав втікати.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження згідно статті 342 Кримінального кодексу України – опір працівникові правоохоронного органу.

Після матеріалів, оприлюднених в ЗМІ, керівництвом ГУНП в Тернопільській області призначено службове розслідування. Працівники відділу інспекції з особовому складу нададуть правову оцінку діям працівників поліції, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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