Водій намагався “викупити” автомобіль у поліції за п’ять тисяч гривень

19/04/2018 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 369 КК України (Надання неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище).

Встановлено, що житель одного з райцентрів області надав неправомірну вигоду у розмірі 5000 грн заступнику начальника одного з відділів поліції ГУНП в Тернопільській області за повернення вилученого автомобіля при складанні адмінпротоколу за ст. 130 КУпАп (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Злочин викрито спільно з працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.