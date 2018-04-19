Водій намагався “викупити” автомобіль у поліції за п’ять тисяч гривень

19/04/2018 0
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Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 369  КК України (Надання  неправомірної вигоди службовій  особі, що займає  відповідальне становище).

Встановлено, що житель одного з райцентрів області надав неправомірну вигоду у розмірі 5000 грн заступнику начальника одного з відділів поліції  ГУНП в Тернопільській області за повернення вилученого автомобіля при складанні адмінпротоколу за ст. 130 КУпАп (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Злочин викрито спільно з працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

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