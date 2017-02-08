На Тернопільщині водій мікроавтобуса збив велосипедиста

07/02/2017 Розмір тексту:

З черепно-мозковою травмою та без свідомості в реанімаційне відділення Лановецької лікарні госпіталізували місцевого жителя. Непритомного чоловіка, 1960 року народження, 6 лютого на вулиці Тернопільській помітила ланівчанка . Вона й повідомила на лінію “102”.

При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи стало відомо, що травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася близько 19:30. Водій автомобіля, за попередніми даними мікроавтобуса, з місця пригоди втік.

Поруч з непритомним жителем райцентру лежав і велосипед. За словами слідчих, потерпілий ймовірно рухався у попутному напрямку з автотранспортом.

Як повідомив начальник Лановецького відділення поліції Василь Бурик, на пошуки автомобіля-втікача був піднятий весь особовий склад. У перші години після ДТП правоохоронці затримали два мікроавтобуса, які могли бути причетні до скоєння аварії. Один у Тернополі, а інший у Ланівцях. На обох транспортах поліцейські виявили ушкодження, які дають підстави підозрювати їх у причетності до скоєння аварії. Остаточні висновки надасть експертиза.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто можливо проїжджав поруч на момент ДТП, зголоситися та надати інформацію, яка допоможе встановити усі обставини ДТП за номером ( 03549)2-12-45, 27-15-11, повідомляє Відділ комунікації НП Тернопільської області.