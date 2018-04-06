На Тернопільщині водій іномарки наїхав на візок з дитиною

06/04/2018 Розмір тексту:

Водій авто марки КІА раптово здав назад якраз у той час, коли жінка з дитиною, що спала у візку, переходила дорогу.

За словами свідків і самої матері, чоловік не помітив інциденту, навіть повністю наїхавши на колесо візка, пише Терен.

– Водій сказав, що не дивився, що знаходиться позаду машини. Нікого не було, за його словами. Десять раз повторив «Я нічого не бачив» – і благополучно «змився». Трусило мене ще довго, – розповідає мати Тетяна Гамайда.

За фактом події потерпіла збирається покарати порушника правил руху.