На Тернопільщині водій іномарки наїхав на візок з дитиною
06/04/2018 0
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Водій авто марки КІА раптово здав назад якраз у той час, коли жінка з дитиною, що спала у візку, переходила дорогу.
За словами свідків і самої матері, чоловік не помітив інциденту, навіть повністю наїхавши на колесо візка, пише Терен.
– Водій сказав, що не дивився, що знаходиться позаду машини. Нікого не було, за його словами. Десять раз повторив «Я нічого не бачив» – і благополучно «змився». Трусило мене ще довго, – розповідає мати Тетяна Гамайда.
За фактом події потерпіла збирається покарати порушника правил руху.
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