На Тернопільщині водій фури на смерть збив велосипедиста. ФОТО

25/09/2018 Розмір тексту:

Смертельна аварія трапилася у понеділок, 24 вересня, у селі Ліски Збаразького району, пише Терен.

Під колесами фури опинився велосипедист. Врятувати його життя не вдалося.

На місці працювала слідчо-оперативна група.