На Тернопільщині водій фури на смерть збив велосипедиста. ФОТО
25/09/2018 0
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Смертельна аварія трапилася у понеділок, 24 вересня, у селі Ліски Збаразького району, пише Терен.
Під колесами фури опинився велосипедист. Врятувати його життя не вдалося.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
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