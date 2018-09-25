На Тернопільщині водій фури на смерть збив велосипедиста. ФОТО

25/09/2018 0
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Смертельна аварія трапилася у понеділок, 24 вересня, у селі Ліски Збаразького району, пише Терен.

Під колесами фури опинився велосипедист. Врятувати його життя не вдалося.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

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