На Тернопільщині водій “Фольксвагена” на смерть збила жінку. ФОТО

25/09/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у п’ятницю, 22 вересня, в смт. Золотий Потік Бучацького району.

З місця події бригада швидкої доправила місцеву мешканку, 1961 року народження. У жінки медики констатували політравму, закриту черепно-мозкову травму та травму грудної клітки. Проте врятувати життя потерпілій не вдалося. Жінка померла наступного дня у лікарні.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, близько 17:20 загибла йшла проїжджою частиною дороги, коли її збив автомобіля VOLKSWAGEN Golf ІІІ. Водій іномарки каже, що намагався уникнути наїзду, проте педаль гальм не спрацювала.

Відповідно до проведеного медогляду, кермувальник автівки була твереза. У неї взяли кров для більш детального аналізу, повідомляють у поліції.