На Тернопільщині вода забрала ще одне життя

19/09/2017 0
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Незважаючи на закінчення купального сезону, вода продовжує забирати життя жителів Тернопільщини.

Трагедія сталася у смт. Мельниця-Подільська Борщівського району, повідомляє сайт 0352.ua.

16 вересня рятувальники витягли із дна тіло пенсіонера. На жаль, ознаки життя він не подавав. Відомо, що 80-річний чоловік пішов рибалити зранку 15 вересня, але додому так і не повернувся.

Медики встановили, що причиною загибелі стало утоплення.

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