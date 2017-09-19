- фільми в кінотеатрах України
На Тернопільщині вода забрала ще одне життя
19/09/2017 0
Розмір тексту:
Незважаючи на закінчення купального сезону, вода продовжує забирати життя жителів Тернопільщини.
Трагедія сталася у смт. Мельниця-Подільська Борщівського району, повідомляє сайт 0352.ua.
16 вересня рятувальники витягли із дна тіло пенсіонера. На жаль, ознаки життя він не подавав. Відомо, що 80-річний чоловік пішов рибалити зранку 15 вересня, але додому так і не повернувся.
Медики встановили, що причиною загибелі стало утоплення.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...