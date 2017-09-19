На Тернопільщині вода забрала ще одне життя

19/09/2017 Розмір тексту:

Незважаючи на закінчення купального сезону, вода продовжує забирати життя жителів Тернопільщини.

Трагедія сталася у смт. Мельниця-Подільська Борщівського району, повідомляє сайт 0352.ua.

16 вересня рятувальники витягли із дна тіло пенсіонера. На жаль, ознаки життя він не подавав. Відомо, що 80-річний чоловік пішов рибалити зранку 15 вересня, але додому так і не повернувся.

Медики встановили, що причиною загибелі стало утоплення.