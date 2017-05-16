На Тернопільщині влаштували облаву на копачів каменю. ФОТО

16/05/2017 Розмір тексту:

За одну добу на Бучаччині працівники поліції та захисту економіки, разом з представниками громадської організації “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” й СБУ піймали трьох місцевих мешканців, які незаконно видобували корисні копалини. Усе це, каже керівник місцевого відділення поліції Ярослав Побуринний , відбувалося у ході відпрацювання території району.

Четверо невідомих 15 травня в недіючому кар’єрі на території сільради села Рукомиш металевим ломом та лопатою видобували корисні копалини державного значення, а саме декоративний камінь-пісковик. Двоє втекли, їхні особи встановлюють правоохоронці. Інших двох піймали.

До приїзду силовиків жителі Бучаччини встигли видобути близько 15 метрів кубічного каменю. Вони у скоєному зізналися і сказали, що копали корисні копалини для власного використання.

Видобутий камінь помістили на арештмайданчик. Місце, стверджує Ярослав Побуринний, охороняється.

Ще одного порушника того ж дня піймали “на гарячому” активісти краю. Вісімнадцятирічний мешканець села Заривинці видобував камінь без жодних на те дозволів та документів. Кар’єр не діючий, розташований на території села Заривинецької сільської ради.

Хлопець накопав 20 метрів кубічних каменю. У нього поліцейські вилучили металевий лом, молот та зубило. Порушник стверджує, що камінь видобував з метою продажу, оскільки грошей на прожиття не вистачає. Сам він студент професійно-технічного училища.

Обидва факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 240 частина 2 ККУ – порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

За словами директора громадської організації “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрія Об’єщика, на території села Рукомиш вони виявили ще один закинутий кар’єр із заготовленим до вивозу каменем. Людей в кар’єрі не було. Громадський активіст каже, що каменю там не менше 50 метрів кубічних.

Працівники поліції з’ясовують осіб, причетних до видобування на даній території корисних копалин і вирішують питання про внесення цього факту в ЄРДР, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.