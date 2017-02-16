На Тернопільщині вкрали сіль, якою мали посипати дороги

16/02/2017 1
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Двох працівників ТЗОВ «Бучачагрохлібпром» поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки. Чоловіки спокусилися на мішок кухонної солі.

40-річному та 19-річному  жителям села Осівці на підприємстві видали два мішки кухонної солі для посипання дороги в ожеледицю. Чоловіки, змовившись, вирішили економити на посипанні, а мішок солі привласнили.

Двісті п’ятдесят гривень, а саме стільки вартує крадене, стало не лише причиною ганьби, а й кримінальної відповідальності. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

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Коментарі (1)

Гоцул

16/02/2017

В гусятині певне вони теж вкрали, перевірте і трактор поломали.

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