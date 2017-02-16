На Тернопільщині вкрали сіль, якою мали посипати дороги
16/02/2017 1
Розмір тексту:
Двох працівників ТЗОВ «Бучачагрохлібпром» поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки. Чоловіки спокусилися на мішок кухонної солі.
40-річному та 19-річному жителям села Осівці на підприємстві видали два мішки кухонної солі для посипання дороги в ожеледицю. Чоловіки, змовившись, вирішили економити на посипанні, а мішок солі привласнили.
Двісті п’ятдесят гривень, а саме стільки вартує крадене, стало не лише причиною ганьби, а й кримінальної відповідальності. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Гінеколог
Оператор пк
Коментарі (1)
Гоцул16/02/2017
В гусятині певне вони теж вкрали, перевірте і трактор поломали.