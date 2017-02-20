На Тернопільщині вкрали гроші з церковного сейфу, який був навіть не замкнутий

20/02/2017 Розмір тексту:

Зламані вхідні двері виявив староста храму, що в селі КинахівціЗбаразького району. Згодом з’ясувалося, невідомі особи поцупили із сейфу чотири тисячі гривень.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що храм не охороняється, навіть освітлення немає на території, а гроші зловмисники взяли без зайвих зусиль, адже сейф замкнений не був.

Подворовий обхід та опитування селян не дали зачіпки до розкриття злочину, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

Поліцейські проводять інші оперативні заходи з метою встановити осіб, причетних до крадіжки, а прихожан храмів просять подбати про безпеку святинь.