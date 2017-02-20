На Тернопільщині вкрали гроші з церковного сейфу, який був навіть не замкнутий
20/02/2017 0
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Зламані вхідні двері виявив староста храму, що в селі КинахівціЗбаразького району. Згодом з’ясувалося, невідомі особи поцупили із сейфу чотири тисячі гривень.
Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що храм не охороняється, навіть освітлення немає на території, а гроші зловмисники взяли без зайвих зусиль, адже сейф замкнений не був.
Подворовий обхід та опитування селян не дали зачіпки до розкриття злочину, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.
Поліцейські проводять інші оперативні заходи з метою встановити осіб, причетних до крадіжки, а прихожан храмів просять подбати про безпеку святинь.
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