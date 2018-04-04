На Тернопільщині вкрали дві сотні молодих яблунь

04/04/2018 Розмір тексту:

Про зникнення близько двох сотень молоденьких яблунь повідомив правоохоронців житель Чорткова. Чоловік посадив фруктовий сад в одному з сіл району, а коли туди навідався в черговий раз, недорахувався чимало саджанців.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїли двоє мешканців сусіднього села. Один з чоловіків раніше працював в цьому саді відтак знав, що хоч територія і огороджена, але охорони немає. За саджанцями напарники навідувалися декілька разів, частину з деревець одразу продали, решту висадили на власних ділянках.

За скоєне чоловікам попередньо інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, повідомляють у поліції.