На Тернопільщині візьмуться за роботодавців, які не оформляють працівників

13/12/2017 Розмір тексту:

Наразі штраф за одного нелегального працівника сягає дев’яносто шести тисяч гривень. При зростанні мінімальної заробітної плати штрафи збільшуватимуться. Кожен роботодавець, у якого виявлять неоформлених працівників, уникнути штрафу не зможе.

Поки що інспектори праці ставилися дещо поблажливо до роботодавців, які не оформляли своїх працівників. За рік оштрафували лише шістнадцятьох. Робота служби Держпраці мала попереджувальний характер.

«Ми виявили двадцять роботодавців, які використовували роботу нелегальних працівників. Без оформлення трудових відносин було зайнято шістнадцять працівників. 22 працівники виконували роботу на підставі цивільно-правових договорів, 62 працівники були зайняті без повідомлення державної фіскальної служби. До цих роботодавців було застосовано певні важелі впливу. І нині відповідальність за порушення законодавства в частині неоформлення трудових відносин складає тридцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, за кожного неоформленого працівника сума штрафу складає 96 тисяч гривень», – розповідає начальник управління Держпраці в області Наталія Рус.

Надалі інспектори праці зможуть відвідувати роботодавців, коли вважають за потрібне. Завчасно повідомляти про свій прихід вони не будуть.

«З травня цього року вступив в дію новий порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Відтепер немає такого поняття як «перевірки». Тепер відбуваються інспекційні відвідування або невиїзні інспектування. Інспекційне відвідування може відбуватися будь-який час. Підставою для цього відвідування може бути як звернення фізичної особи, щодо якою порушено законодавство. Також це може бути звернення від будь-яких інших органів», – додає Наталія Рус.

Якщо роботодавці відмовляються сплачувати штрафи, справи передаватимуть до суду.

Софія Романська