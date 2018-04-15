На Тернопільщині відзначили “День першої пластової присяги”. ФОТО, ВІДЕО

15/04/2018 Розмір тексту:

Найбільше пластове свято «День першої пластової присяги» урочисто відзначили сьогодні, 14 квітня, у Підгайцях. З визначною подією, яка трапилася 106 років тому, пластунів з усієї області привітав голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.

За його словами, Пласт – це та організація, яка сформувала велике покоління захисників української держави. Тих, хто мужньо віддавав своє життя, щоб Україна була суверенною і незалежною.

«Історія Пласту дуже цікава – це 106 років виховування добрих громадян і формування особистостей. Чого тільки вартують імена Степана Бандери, Романа Шухевича, владики Бориса Ґудзяка, Блаженнішого Любомира Гузара. Це постаті, які творили і творять історію. Ті, хто створювали Організацію українських націоналістів та Українську повстанську армію, багато поколінь дисидентів та борців, які утверджували нашу державу», – зазначив Степан Барна.

Сьогодні на Тернопільщині близько 800 пластунів, найчисельнішою є станиця Тернопіль. Очільник області наголосив на тому, що Тернопільщина зацікавлена у підтримці Пласту.

«Мені приємно говорити про те, що державна політика є незмінною з точки зору підтримки таких організацій. Цього року у державному бюджеті передбачено 5 мільйонів гривень на підтримку пластового руху в Україні. Більшість пластових заходів загально-національного рівня відбуваються саме у Тернопільській області. Тому варто зазначити, що саме Тернопілля – благодатна область для розвитку Пласту. Для нас предметом гордості є те, що більш як 100 вихованців Пласту сьогодні є учасниками бойових дій на Сході України та захищають нашу державу від зовнішнього окупанта. Це також елемент певної політики виховання і я думаю, що ці найкращі традиції, котрі сьогодні започатковані у Пласті, мають поширюватися на Тернопільщині серед дітей та дорослих», – наголосив Степан Барна.

Про те, що пластуни присягають на вірність Богові та Україні зазначив голова Тернопільської пластової округи молодіжної української скаутської організації Пласт Назар Яворський.

«Мета пласту – виховувати добрих громадян та жити за його законами. З нами завжди є духівники та капелани. Пласт дає ту іскру у середині, яка дозволяє боронити Україну, свій край і у той же час бути завжди вірним Богу. Тішить те, що Пласт є доволі чисельним, найбільша станиця Тернопіль. Також хочеться відзначити Бучацьку станицю, Шумську та Бережанську. Динамічно розвивається Пласт у Підгайцях, Хоросткові, Збаражі, Лановецькому районі, тому ми стараємося їх підтримувати і допомагати. Дякуємо обласній державній адміністрації, відділу сім’ї та молоді, а також агрохолдингу «Мрія», які постійно підтримують наші заходи», – зазначив Назар Яворський.

Під час окружного заходу юні пластуни вперше склали свою присягу на вірність Богу та Україні. Також під час святкування відбувся флешмоб «Пластунська гаївка».