На Тернопільщині відзначили 75-у річницю створення УПА

10/10/2017 Розмір тексту:

Цими вихідними у селі Бишки вшанували пам’ять воїнів повстанської армії. У 40-их роках там знаходився штаб проводу ОУН та УПА, а також штаб-квартира провідника ОУН Романа Шухевича.

Нині село Бишки називають батьківщиною борців за незалежність України.

«У 1946-му році в цьому селі відбулася Конференція ОУНР. Саме там було вирішено перейти від повстанської до підпільної тактики боротьби. Основою стала політично-пропагандистська діяльність. Перейшовши у глибоке підпілля український визвольний рух продовжувався, ціль не змінилася, хоча змінився його характер. Це вже була боротьба розчленованих але керованих з одного центру підпільних груп. Бої тривали до кінця 50-их років. Там загинули член кураєвого проводу ОУН та УПА Арсенич Михайло, командир Творковський, член кураєвого проводу УПА Степовий, а також інші борці», – розповідає голова Братства вояків ОУН-УПА «Лисоня» ім. Р. Шухевича Роман Ванчура.

Уперше до села Бишки приїхала донька Романа Шухевича. «Дуже сподіваюся, що майбутні покоління продовжать справу провідників УПА та відвоюють Україну у загарбників. Зараз для нас всіх важливо об’єднатися і показати, що ми одна країна», – додає пані Марія Трильовська.

З нагоди 75-річниці створення УПА, в Бишках відкрили криївку, яка показує, в яких умовах жили повстанські активісти.

Софія Романська