На Тернопільщині відзначають одне із дванадцяти найбільших християнських свят

07/04/2017 Розмір тексту:

7 квітня християни відзначають Благовіщення Діви Марії. Цього дня Діві Марії з’явився архангел Гавриїл і звістив, що в неї народиться син, який стане Спасителем світу.

Слово “Благовіщення” означає добру звістку про те, що почалося звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. «Це дуже велике християнське свято. Адже цього дня Архангел Гавриїл був посланий Богом в місто Назарет до Пресвятої Діви Марії і повідомив, що Господь обрав її бути Матір’ю Сина Божого. У церкві в цей день святять проскури, а також згадують про ці важливі події, які відбулися на Благовіщення. Також у цей святковий день частково послаблюється піст. Для кожного християнина важливо у цей день піти до церкви», – каже сотрудник Архикатедрального собору о. Орест Павліський.

Свято Благовіщення пов’язане з великою кількістю прикмет. Здавна у цей день господарі випускали із хлівів тварин, щоб чули весну. За повір’ям, лише після Благовіщення можна починати роботи в полі й на городах. Кажуть, що на Благовіщення птахи гнізда не в’ють і не несуться. Вважається, що від Введення до Благовіщення треба дати землі відпочити.

За народними прикметами, якщо перед сходом сонця на Благовіщення ясно й тихо, то буде добрий урожай на зернові. А ще кажуть, яка погода на Благовіщення – така й на Великдень.

Софія Романська