На Тернопільщині відреставрований образ Святого Миколая повернувся в рідну церкву. ФОТО

10/03/2017 Розмір тексту:

Компанія «Агропродсервіс» підтримала церковну громаду парафії Івана Хрестителя у селі Теофіпілка Козівського району та допомогла у фінансуванні реставрації образу Святого Миколая.

Інформація про це розміщена на сайті компанії.

«Ми не можемо стояти осторонь духовних потреб людей у селах, де обробляємо землю, – говорить директор ТОВ «Теофіпілка» Степан Сказко. – Тому допомога у відновленні ікони – наш внесок не лише в оздоблення храму, але і в збереження та примноження духовності, особливо серед дітей та молоді».

До слова, компанія «Агропродсервіс» обрала Святого Миколая своїм покровителем і за його прикладом допомагає тим, хто цього потребує.

Парох отець Омелян подякував меценатам за допомогу та здійснив чин освячення образу, який оновленим повернувся в рідну церкву.