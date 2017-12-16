На Тернопільщині відновив роботу Борщівський спиртзавод. ФОТО

16/12/2017 Розмір тексту:

Про те, що одним із пріоритетних завдань в роботі державного підприємства «Укрспирт» визначили відновлення діяльності спиртових заводів, повідомляв нещодавно в. о. директора даного підприємства Юрій Лучечко. А тепер робота в даному напрямі активно ведеться.

Так, перебуваючи на Тернопільщині з робочим візитом, він разом із головою Тернопільської ОДА Степаном Барною оглянув роботу Зарубинського спиртового заводу, що на Збаражчині, та горілчаного заводу у Збаражі. Побував також на Борщівському спиртзаводі, який вдалося знову запустити та офіційно відкрити виробництво у п’ятницю, 15 грудня.

Участь у відкритті відновлення роботи взяли народний депутат України Олег Барна, заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Василь Кічак, керівництво Борщівського району, керівництво заводу та колектив.

Борщівський спиртзавод спеціалізується на виробництві етилового ректифікованого спирту «Вища очистка» і «Люкс». Виробничі потужності – з переробки зернової сировини: 22 тис. тонн на рік (85 тонн/добу), з виробництва спирту: 854 тис. декалітрів на рік (2,9 тис. декалітрів/добу).

Протягом 2014-2015 років підприємство працювало неритмічно, з тривалими зупинками і простоями. А от у 2016 році і в січні-листопаді 2017-го підприємство виробничої діяльності взагалі не здійснювало. Утім, за час простою працівникам все одно виплачували мінімальну заробітну плату.

Відтак, під час робочого візиту Юрія Лучечка на Тернопільщину та його зустрічі з головою ОДА Степаном Барною було прийнято рішення щодо якнайшвидшого відновлення роботи заводу. І як результат – виробничі потужності підприємства запрацювали, розпочато переробку сировини і виробництво спирту. До кінця грудня поточного року Борщівським МПД може бути вироблено понад 60 тис. декалітрів етилового спирту.