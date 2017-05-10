На Тернопільщині відкрили туристичний сезон

10/05/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині офіційно відкрили туристичний сезон – 2017. Він розпочався святом замку в Бережанах. Загалом 2017-ий проголошений роком туризму. Відтак увага прикута до розвитку туристичної інфраструктури.

Бережани – провідне туристичне містечко Тернопільщини. Серед визначних пам’яток – краєзнавчий музей, замок, оригінальна архітектура. Відтак упродовж цього року у районному центрі очікують гостей з різних регіонів України та із-за кордону. Але проблемою залишається поганий стан доріг.

«Загалом в нашій області найбільше замків по всій Україні. Замки – це наша родзинка. Тому ми на цьому будемо акцентувати уваги, популяризуючи туризм. А ще Тернопільщина – духовна столиця України. Є два великих духовних центри: Почаївська Лавра, Зарваниця. Тому для нас важливо популяризувати ці особливості по різних країнах. Також в області є десятки ландшафтно-природних центрів, які даватимуть можливості для відпочинку людей з різних регіонів нашої країни, а також світу», – розповідає краєзнавець, історик Богдана Малішевська.

Попереду в регіоні заплановано ряд фестивалів. Цими вихідними в обласному центрі пройде дев’ятий Всеукраїнський фестиваль національного костюма «Цвіт вишиванки». Організатори фестивалю представлять міжнародний вишитий рушник довжиною дванадцять метрів. А 12 – 14-го травня у Тернополі відбудеться п’ятий Мистецький фестиваль, який збере найвідоміших митців України. Організатори сподіваються, що ці фестивалі приваблять і туристів із-за кордону.

Софія Романська