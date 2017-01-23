На Тернопільщині відкрилося “Вікно у небо”

23/01/2017 Розмір тексту:

Другий Всеукраїнський іконописний пленер «Вікно у Небо. Зарваниця-2017» відкрився 22 січня на Теребовлянщині.

«Це досить символічно, що наш пленер розпочався у День соборності України. Нинішня мистецька подія згуртувала під омофором Зарваницької Божої Матері художників, чиє родинне коріння – різні куточки нашої країни. Творитимемо тут, у святому місці, во славу Всевишнього і України, що віками виборювала свою незалежність і відстоює її зараз», – розповів керівник пленеру, заслужений художник України, відомий іконописець з Тернопільщини, теребовлянець Микола Шевчук.

За його словами, іконописці працюватимуть два тижні на території Марійського духовного центру у Зарваниці, де століттями зберігається чудотворний образ Божої Матері та б’є цілюще джерело. Щороку тут відбуваються християнські прощі за участю сотень тисяч людей.

Передбачається, що 12 іконописців під час цьогорічного пленеру напишуть дванадцять великорозмірних ікон, одну з яких – Спаса Нерукотворного роботи Миколи Шевчука – у лютому буде подаровано делегації з Ватикану.

Крім цього, іконописці створять невеличкі іконки-обереги для учасників АТО.