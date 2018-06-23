На Тернопільщині відбудеться хода за традиційну сім’ю

23/06/2018 Розмір тексту:

Нагадаємо, в Україні після проведення «Маршу рівності» розпочалися масові сімейні протести. Жителі різних регіонів України вирішили підтримати інститут сім’ї. До акції приєдналася і Тернопільщина. Вже цієї неділі в Бережанах пройде фестиваль «Всі разом за сім’ю».

У районному центрі відбудеться хода за традиційну сім’ю та віче. Сімейні пари стартуватимуть о 14 годині від Площі Ринок до Замку Сенявських. Організатори дійства очікують, що у ході візьме участь кілька сотень сімейних пар з дітьми.

«Хода розпочнеться після обіду десь о 14.00. Після завершення ходи на території замку Сенявських відбудеться сімейне віче, у якому візьмуть участь жителі міста й гості. На цьому заході заплановані виступи представників влади, різних церков, громадських організацій і на завершення концертна програма: виступи музичних гуртів. У рамках свята діятимуть безкоштовні атракціони для дітей та конкурси для дорослих. Також цього дня об 11:00 пройде семінар Адріана Буковинського – “Секрети ефективного батьківства”». Також серед запрошених гостей і переможець голосу країни Антон Копитін, – розповідає співорганізатор дійства Віталій.

Організовує сімейне свято у Бережанах громадський рух «Всі разом» спільно із церквами та іншими громадськими організаціями. Попереду такі заходи мають відбутися й в інших районних центрах області.

Софія Романська