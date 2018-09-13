На Тернопільщині відбудеться Х Всеукраїнська проща військовослужбовців до Зарваниці. Програма

13/09/2018 Розмір тексту:

«Дякую Богу, якому служу!», – саме така тема цьогорічного паломництва військовослужбовців та їхніх родин до Зарваниці. Відбудеться уже Х ювілейна Всеукраїнська проща військових 22-23 вересня у Марійському духовному центрі. Про те, як відбуватиметься захід та хто візьме у ньому участь, обговорили під час засідання організаційного комітету під головуванням заступника голови облдержадміністрації Юрія Юрика.

Традиційно до Зарваниці з’їдуться бійці АТО та операції об’єднаних сил, ті, хто вже повернувся з фронту і ті, хто ще служить, військові контрактної служби, учасники бойових дій різних періодів, їхні родини, представники ветеранських громадських організацій, волонтери та усі, кого протягом кількох останніх років безпосередньо чи опосередковано торкнулася війна. Під час прощі в молитві проситимуть Божого захисту для бійців та миру для України.

«Паломництво військовослужбовців до Зарваниці за дев’ять попередніх років уже стало важливою складовою життя для військових та їхніх родин, а також можливістю духовно об’єднатися, поспілкуватися зі своїми побратимами та друзями. Кількість учасників прощі, які щороку з’їжджаються до Марійського духовного центру, лише свідчить про те, що такі заходи неодмінно потрібні. Цього року ми також очікуємо до 2,5 тисяч прочан, які приїдуть помолитися до святині. Тому запрошуємо до Зарваниці – помолитися за наших захисників та за мир в Україні», – зазначив Юрій Юрик.

Програма паломництва:

X Всеукраїнське паломництво військовослужбовців і членів їхніх родин до Зарваниці 22-23 вересня 2018 року

ПАЛОМНИЦТВО ВДЯЧНОСТІ

“Дякую Богу, якому служу!” (2 Тим. 1, 3)

Субота, 22 вересня

09.00 – 11.30 – Прибуття та розміщення учасників.

11.30 – 11.55 – Зустріч учасників паломництва біля парафіяльної церкви Пресвятої Трійці.

12.00 – 13.00 – Подячний молебень перед Зарваницькою іконою Божої Матері.

13.00 – 13.30 – Урочиста хода до скульптури Матері Божої. Урочисте відкриття паломництва. “ВДЯЧНІСТЬ ЗА ДАР ЖИТТЯ”.

13.30 – 14.30 – Обід.

14.45 – 15.45 – Відновлення хресних обітів. “ВДЯЧНІСТЬ ЗА ДАР РОДИНИ”.

16.00 –17.30 – Хресна Дорога. “ВДЯЧНІСТЬ ЗА ДАР ПОКЛИКАННЯ”.

17.30 – 18.30 – Час особистої молитви.

18.30 – 19.30 – Вечеря.

20.00 – 21.30 – Заупокійна Божественна Літургія за полеглих захисників України. “ВДЯЧНІСТЬ ЗА ДАР БРАТЕРСТВА”.

21.30 – 22.15 – Поминальна хода зі свічками.

22.15 – 22.45 – Панахида.

23.00 – Чування. Духовно-мистецька програма.

Неділя, 23 вересня

07.30 – 08.00 – Кава, чай.

09.00 – 11.00 – Архиєрейська Божественна Літургія “ВДЯЧНІСТЬ ЗА ДАР ВІРИ”.

11.00 – 12.00 – Закриття Паломництва.

13.00 – Обід.

14.30-16.00 – Роз’їзд учасників.