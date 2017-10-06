На Тернопільщині від ранку ліквідовують наслідки стихії

06/10/2017 Розмір тексту:

Стихія накоїла лиха на Тернопільщині. На щастя, обійшлося без людських жертв. Найбільше лютував буревій у Кременецькому, Зборівському та Збаразькому районах. Серед наслідків – знеструмлені населені пункти, повалені дерева.

На Тернопільщині припинило роботу 18 ліній електропередач. Без електроенергії залишилися майже сорок населених пунктів. Бригади «Обленерго» від ранку ліквідовують наслідки стихії.

«Наші бригади працюватимуть упродовж дня. Сподіваюся, до кінця доби скрізь буде відновлено електропостачання. Миттєво це зробити нереально, оскільки пошкодженні лінії електропередач. Виїжджають групи та проводять ремонтні роботи», – відзначив в. о. заступника головного інженера з високовольтних електромереж ВАТ «Тернопільобленерго» Андрій Лещук.

У Кременецькому, Зборівському і Збаразькому районах буревій повалив дерева. Наразі у цих населених пунктах працюють рятувальники.

«На щастя, обійшлося без людських жертв. Проте повалені дерева частково поперекривали дороги. Зараз на місцях наслідки негоди допомагають ліквідувати рятувальники», – кажуть в управлінні ДСНС в області.

Жителів області просять бути обережними. Адже штормовий вітер збережеться до кінця дня.

Софія Романська