На Тернопільщині велосипедиста внаслідок удару іномарки кинуло прямо під колесо вантажівки. ФОТО
25/09/2018 0
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На автодорозі поблизу села Ліски Збаразького району трапилася дорожньо-транспортна пригода з травмованими. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече водій автомобіля OPEL Kadett здійснив наїзд на велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину.
Кермувальник спробував уникнути зіткнення і різко вивернув вправо. Проте зачепив двоколісний транспортний засіб лівою стороною авто.
В результаті велосипедист впав та попав під авто DAF. Вантажівка переднім правим колесом переїхала ногу потерпілого. В результаті ДТП травмованого із відкритим переломом ноги, закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку госпіталізували до реанімаційного відділення.
У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.
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