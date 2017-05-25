На Тернопільщині вчителька молодших класів “підпрацьовувала” наркодилером. ФОТО

25/05/2017 Розмір тексту:

Наркобізнес організували у Борщові двоє місцевих жителів. Впродовж кількох місяців дует реалізовував на території району психотропні речовини, а саме амфетамін. За грам дози просили 300 гривень.

За словами начальника Борщівського відділення поліції Анатолія Мельника, про бізнесменів їм повідомили місцеві мешканці ще на початку року. Весь цей час поліцейські разом з оперативниками підрозділу протидії наркозлочинностіУКП та місцевою прокуратурою документували й відстежували діяльність порушників.

У ході слідчо-оперативних заходів працівники поліції встановили, що продажем психотропних речовин займаються місцеві жителі – вчителька молодших класів та безробітний чоловік.

В обов’язки жінки входило фасування та зберігання амфетаміну, а її спільник шукав клієнтів та передавав товар. Працював дует і дистанційно через так-звані закладки. Жінка у визначені місця ховала пакунок з дозою, про місце повідомляла покупцям і вони забирали його, залишивши у вказаному сховку гроші.

Під час чергової “закладки” борщівчанку піймали оперативники. Не залишився на волі і її помічник. Обох продавців, відповідно до статті 208 КПК, затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Їм інкримінують статтю 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Чоловік та жінка у скоєному зізналися. Раніше вони у поле зору правоохоронців не потрапляли.

Анатолій Мельник каже, що оперативники уже встановили і клієнтів, які закуплялися у жителів Борщова. Встановлюють правоохоронці шляхи надходження товару на територію Тернопільської області, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.