На Тернопільщині вбивцю засудили до 12 років позбавлення волі

27/09/2018 Розмір тексту:

За участі прокуратури Тернопільської області судом апеляційної інстанції розглянуто апеляційну скаргу обвинуваченого в умисному вбивстві, скоєному у с.Калинівка Зборівського району Тернопільської області, у задоволенні якої судом відмовлено.

Обвинувачем доведено у суді, що 18 серпня 2017 року в с.Калинівка Зборівського району місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спричинив тілесні ушкодження жінці, яка приїхала до нього на запрошення, а потім задушив її, замотавши обличчя скотчем. Щоб приховати сліди злочину, він втопив тіло у ставку. Через кілька днів труп виявили місцеві жителі, а правоохоронці встановили особу потерпілої та затримали убивцю.

Суд апеляційної інстанції погодився із позицією прокуратури та Зборівського районного суду щодо доведеності вини особи, залишивши в силі оскаржуваний вирок – 12 років позбавлення волі.