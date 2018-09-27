На Тернопільщині вбивцю засудили до 12 років позбавлення волі

27/09/2018 0
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За участі прокуратури Тернопільської області судом  апеляційної  інстанції розглянуто апеляційну скаргу обвинуваченого в умисному вбивстві, скоєному у с.Калинівка Зборівського району Тернопільської області, у задоволенні якої судом відмовлено.

Обвинувачем доведено у суді,   що 18 серпня 2017 року  в с.Калинівка Зборівського району місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спричинив тілесні ушкодження жінці, яка приїхала до нього на запрошення, а потім задушив її, замотавши обличчя скотчем. Щоб  приховати сліди злочину, він  втопив тіло у ставку. Через кілька днів труп виявили місцеві жителі, а правоохоронці  встановили особу потерпілої та затримали убивцю.

Суд апеляційної інстанції погодився із позицією прокуратури та Зборівського районного  суду щодо доведеності вини особи, залишивши в силі оскаржуваний вирок – 12 років позбавлення волі.

 

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