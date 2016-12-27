На Тернопільщині вандали замахнулися на головний символ Нового року

27/12/2016 Розмір тексту:

У райцентрі Шумську на Тернопільщині вандали понищили міську новорічну ялинку.

Як повідомили IA ZIK у Шумській об’єднаній територіальній громаді, цьогоріч деревце прикрасили раніше. Святкові вогні на міській ялинці урочисто запалили на свято Миколая.

Нового року прикрашена ялинка не дочекалася. Вандали позривали іграшки, понищили гірлянди на аптеці навпроти, а також на магазинах підприємців.

Місцева громада звернулася в поліцію, щоб розшукати порушників.