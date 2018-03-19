На Тернопільщині в снігах застряг автомобіль з вагітною жінкою

19/03/2018 Розмір тексту:

18 березня о 22:34 на автодорозі поблизу села Берем’яни Бучацького району в сніговому заметі забуксував легковий автомобіль “Mazda”.

Окрім водія, жителя Заліщицького району, в автівці перебувала вагітна жінка, жителька села Берем’яни.

Аби запобігти нещасному випадку, на місце події залучали рятувальників. Автомобіль відбуксирували на безпечну ділянку дороги, повідомляють в Управлінні ДСНС.

Того ж дня о 23:39 тернопільські рятувальники буксирували автомобіль екстреної медичної допомоги, який забуксував на вулиці Київській.