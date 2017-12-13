На Тернопільщині в розпалі бюджетний процес

13/12/2017 Розмір тексту:

У зв’язку з ухваленням Верховною радою закону “Про державний бюджет” активізувалася робота з підготовки та затвердження місцевих бюджетів.

Першими на Тернопільщині бюджет затвердить міська рада. Сесійне засідання заплановане на 15 грудня. На відміну від попередніх років, особливих закулісних дебатів щодо розподілу бюджетного “пирога” у місті не передбачається. Після того, як “Свободі” вдалося добитися усунення Ігоря Турського з посади голови профільної комісії, бюджетні питання для міської влади проходять значно простіше. Оксана Яциковська, яка очолила бюджетну комісію, працює у порозумінні з командою міського голови.

Також не передбачається особливих дискусій при затвердженні обласного бюджету. В обласній раді зараз тривають бюджетні слухання в комісіях. Прийняття фінансового кошторису області заплановане на 20 грудня.